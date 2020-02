Região terá Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial

A Universidade Federal de Santa Maria, através do Projeto Geoparque Quarta Colônia, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PRE) da UFSM, irá promover, no próximo dia 13 de fevereiro, a I Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial.

O evento será realizado no auditório do Centro de Ciências Rurais (CCR), prédio 42, localizado no campus sede da UFSM. Para participar, é necessário ser professor em, ao menos, uma das cidades que pertencem a região da Quarta Colônia.

A programação contará com palestras e explanações sobre o Projeto Geoparque Quarta Colônia; Educação Patrimonial em Paleontologia; Educação Patrimonial em Geoecologia; Educação Patrimonial em Arqueologia; e Educação Patrimonial em História e Cultura. Também haverá planejamento conjunto das oficinas do ano de 2020.

Programação:

8h – 8h30min: Abertura oficial do evento.

8h30 – 9h30: Projeto Geoparque Quarta Colônia, com Flavi Ferreira Lisboa Filho, Pró-Reitor de Extensão da UFSM, e Jaciele Sell, coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania da UFSM.

9h30min – 10h: Intervalo.

10h – 11h: Educação Patrimonial em Paleontologia, com Flávio Pretto, paleontólogo do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA) da UFSM.

11h – 12h: Educação Patrimonial em Geoecologia, com Adriano Figueiró, professor do Departamento de Geociências da UFSM

12h – 14h: Intervalo

14h – 15h: Educação Patrimonial em Arqueologia, com André Luis Ramos Soares, professor do Departamento de História da UFSM

15h – 16h: Educação Patrimonial em História e Cultura, com Maria Medianeira Padoin, professora do Departamento de História da UFSM; e Jorge Alberto Soares Cruz, professor do Departamento de Arquivologia da UFSM.

16h – 16h30: Intervalo

16h30 – 17h30: Planejamento conjunto das oficinas do ano de 2020.