Região de Santa Maria entra na bandeira vermelha a partir desta terça-feira

O Governo do Estado divulgou, na tarde desta segunda-feira, dia 14, o mapa definitivo do modelo de Distanciamento Controlado. A região de Santa Maria vai passar para bandeira vermelha a partir desta terça-feira,d ia 15. Os prefeitos da região chegaram a enviar um pedido de reconsideração ao Gabinete de Crise, mas ele foi indeferido.

Essa será a primeira vez que a região ficará na classificação que indica risco alto de transmissão do coronavírus em definitivo e vale até às 23h59 da próxima segunda-feira. Em duas ocasiões em que ela foi classificada nesse nível, teve pedido de reconsideração analisado e aprovado e, logo, não saiu da bandeira laranja.

Na 19ª rodada da estratégia, além de Santa Maria, outras quatro regiões também estão em vermelho: Erechim, Passo Fundo, Porto Alegre e Palmeira das Missões. As outras 16 regiões ficam em bandeira laranja.

PEDIDO INDEFERIDO

Ainda no fim de semana, os prefeitos da região chegaram a enviar recurso pedindo a reclassificação da região, mas foi indeferido pelo Gabinete de Crise. Os argumentos pediam correção de três pacientes internados na região, mas que são de fora e correção de uma morte que teria ocorrido fora da semana em análise pelo governo, além do reforço as ações positivas que demonstram capacidade de gestão na pandemia.

Para chegar a uma bandeira, o governo calcula os números da propagação da Covid-19 e da capacidade de atendimento hospitalar por meio de 11 indicadores, que incluem dados como o número de hospitalizações por Covid-19 ou por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), número de pacientes com o vírus ativo, etc, da região, da macrorregião e de todo o Estado. Entretanto, para o governo, a região fica na bandeira vermelha porquepiorou na avaliação de três indicadores que abrangem dados específicos da região (dois em avaliação de risco máxima) e piorou em quatro indicadores da macrorregião Centro-Oeste:

Indicador que indica a variação semanal do número de novas hospitalizações Covid na região, passando de bandeira vermelha para preta

Indicador de novas hospitalizações Covid na região, passando de laranja para preta

Indicador da projeção de incidência de óbitos relativa à população na região, passando de laranja para vermelha

Indicador da variação no número de internados por SRAG em UTI na macrorregião, passando de amarela para vermelha

Indicador da variação no número de confirmados em UTI na macrorregião, passando de amarela para vermelha

Indicador do número de leitos livres para cada leito ocupado Covid na macrorregião, passando de amarelo para laranja

Variação no número de leitos de UTI livres para atender Covid-19 na macrorregião, passando de amarelo para laranja

O QUE MUDA

A bandeira vermelha tem protocolos mais rígidos para o funcionamento de serviços e atividades econômicas. Diferente do que estava até então, lojas, restaurantes e transportes precisarão se adequar. Os serviços considerados essenciais (como Saúde, Segurança, além de mercados e farmácias, por exemplo), devem diminuir a porcentagem de trabalhadores, mas segue em funcionamento diariamente. Veja como fica:

COMÉRCIO

Comércio não essencial (atacadista) – até 25% de trabalhadores para atendimento via comércio eletrônico, tele-entrega e drive-thru. Com atendimento presencial, em até quatro dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h

– até 25% de trabalhadores para atendimento via comércio eletrônico, tele-entrega e drive-thru. Com atendimento presencial, em até quatro dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h Comércio de rua de produto não essencial (varejista) – com até 25% dos trabalhadores. Pode funcionar com comércio eletrônico, tele-entrega, pegue e leve e drive thru. Atendimento presencial pode funcionar até quatro dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h

– com até 25% dos trabalhadores. Pode funcionar com comércio eletrônico, tele-entrega, pegue e leve e drive thru. Atendimento presencial pode funcionar até quatro dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h Comércio de produto não essencial em shopping e centro comercial (varejista) – com até 25% dos trabalhadores no atendimento presencial, que deve funcionar até quatro dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h. Também pode operar com comércio eletrônico, tele-entrega e drive thru.

– com até 25% dos trabalhadores no atendimento presencial, que deve funcionar até quatro dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h. Também pode operar com comércio eletrônico, tele-entrega e drive thru. Comércio atacadista e varejista de produtos essenciais – até 50% de trabalhadores com atendimento presencial restrito, tele-entrega, pegue e leve e drive-thru

– até 50% de trabalhadores com atendimento presencial restrito, tele-entrega, pegue e leve e drive-thru Comércio varejista de produtos alimentícios (mercados, açougues, fruteiras e padarias) – até 50% de trabalhadores com atendimento presencial restrito, também pode operar com tele-entrega, pegue e leve e drive-thru

– até 50% de trabalhadores com atendimento presencial restrito, também pode operar com tele-entrega, pegue e leve e drive-thru Comércio de combustíveis – até 75% de trabalhadores com atendimento presencial sem aglomerações

até 75% de trabalhadores com atendimento presencial sem aglomerações Comércio de veículos – até 25% de trabalhadores funcionamento com teleatendimento, até quatro dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h

até 25% de trabalhadores funcionamento com teleatendimento, até quatro dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h Manutenção e reparação de veículos – até 25% de trabalhadores com atendimento presencial restrito

ALIMENTAÇÃO

Restaurantes a la carte, prato feito, buffet sem autosserviço – até 50% de trabalhadores e 25% de lotação, até cinco dias por semana e, no máximo, sete horas por dia entre 9h e 17h

Restaurantes de autosserviço – fechados

Lanchonetes e lancherias – 50% de trabalhadores somente para tele-entrega, pegue e leve, drive-thru

Hoteis e similiares – 40% dos quartos. Nos estabelecimentos que ficam em beira de estradas, são 75% dos quartos disponíveis

SERVIÇOS

Casas noturnas, bares e pubs: fechado

Teatros, cinemas e casas de espetáculos (dança, circo e similares): fechado

Bibliotecas, arquivos, acervos e similares: fechado

Atividades de organizações associativas ligadas à arte e à cultura (MTG e similares): fechado

Convenções partidárias: 10% de lotação, máximo 30 pessoas ao mesmo tempo

Espetáculos tipo drive-in (cinema, shows, etc.): fechado

Serviços de educação física (academias, centros de treinamento, estúdios e similares): 25% de trabalhadores, presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mín. 16 m² por pessoa)

Serviços de educação física em piscina (aberta ou fechada): fechado

Clubes sociais, esportivos e similares: 25% de trabalhadores, presencial restrito, com distanciamento, sem contato físico, material individual (mín. 16 m² por pessoa)

Competições esportivas de atletas profissionais: fechado

Serviços de higiene pessoal (cabeleireiro e barbeiro): 25% de trabalhadores, atendimento individualizado, por ambiente (distanciamento de 4m entre clientes)

Serviços de higiene e alojamento de animais domésticos (petshop): 25% de trabalhadores, teleatendimento ou atendimento individual, sob agendamento tipo Pegue e leve

Missas e serviços religiosos: ou máximo 30 pessoas ou 10% público

Bancos, lotéricas e similares: 50% trabalhadores (ou normativa municipal)

Imobiliárias e similares: 25% de trabalhadores, presencial restrito

Vigilância, Segurança e Investigação: 75% trabalhadores

Serviços para Edifícios (Limpeza, Manutenção): 50% trabalhadores

Call-center: 50% trabalhadores

Faxineiros, cozinheiros, motoristas, babás, jardineiros e similares: fechado

TRANSPORTES

Transporte interurbano – 50% dos assentos da janela disponíveis

Transporte coletivo – 50% da capacidade total do veículo. Nos seletivos, 50% dos assentos da janela

Estacionamentos – 100% dos trabalhadores

Atividades de correios, serviços postais e similares – até 50% dos trabalhadores para teleatendimento ou presencial restrito

MUNICÍPIOS DA REGIÃO

Agudo

Cacequi

Capão do Cipó

Dilermando de Aguiar

Dona Francisca

Faxinal do Soturno

Formigueiro

Itaara

Itacurubi

Ivorá

Jaguari

Jari

Júlio de Castilhos

Mata

Nova Esperança do Sul

Nova Palma

Paraíso do Sul

Pinhal Grande

Quevedos

Restinga Seca

Santa Maria

Santiago

São Francisco de Assis

São João do Polêsine

São Martinho da Serra

São Pedro do Sul

São Sepé

São Vicente do Sul

Silveira Martins

Toropi

Unistalda

Vila Nova do Sul

REGRA 0-0

Dos 32 municípios da região, 23 cidades podem adotar o protocolo da bandeira laranja, mesmo com a região em definitivo na vermelha, por conta da Regra 0-0, que vale para locais que não tenham registrado nem óbitos nem hospitalizações associadas à Covid-19 nos últimos 14 dias:

Capão do Cipó

Dilermando de Aguiar

Faxinal do Soturno

Formigueiro

Itacurubi

Ivorá

Jaguari

Jari

Mata

Nova Palma

Paraíso do Sul

Pinhal Grande

Restinga Sêca

São Francisco de Assis

São João do Polêsine

São Martinho da Serra

São Pedro do Sul

São Sepé

São Vicente do Sul

Silveira Martins

Toropi

Unistalda

Vila Nova do Sul

Fonte: Diário de Santa Maria