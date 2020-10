Região Central chega a quase 34% da semeadura de arroz

O clima ajudou e os produtores gaúchos souberam aproveitar a última semana para evoluir consideravelmente na semeadura de arroz. Uma prova disso é a regional Zona Sul do Estado, que já registra 92,18% dos trabalhos concluídos. Dos 160.284 hectares previstos na ZS, 147.752 ha estão semeados. Em relação ao levantamento anterior, apenas nos últimos sete dias foram semeados 56.858 ha na Zona Sul.

Já no Rio Grande do Sul, já foram 619.112 ha (63,88%) de um total de 969.192 ha estimados. Os dados foram coletados pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga junto aos produtores das seis regionais na quarta-feira (21).

Para o diretor técnico do Irga, engenheiro agrônomo Ivo Mello, o levantamento é positivo. “Estamos iniciando bem a safra 2020/2021. Estamos com uma boa porcentagem, em todo o Estado, de área semeada na época mais recomendada. Como tivemos pouca chuva, isso facilitou para que o produtor pudesse avançar dentro do mês de outubro com uma área semeada muito significativa. Um dos melhores avanços dos últimos anos”, acrescenta Mello.

Do semeado até o momento no Estado, 215.933 hectares estão na fase de emergência (quando a planta começa a emergir, logo após a semeadura), enquanto 167.399 ha encontram-se na fase vegetativa (período de três a quatro semanas que vai da germinação da semente aos primeiros sinais da panícula).

Confira como estão as demais regionais do RS:

Fronteira Oeste está com 78,59% (227.716 ha de 289.737 ha previstos)

Campanha vem a seguir com 60,69% (85.906 ha de 141.540 ha)

Planície Costeira Interna alcançou 58,09% (81.608 ha de 140.487 ha)

Região Central aparece com 33,45% (43.547 ha de 130.202 ha)

Planície Costeira Externa registra 30,47% (32.582 ha de 106.942 ha).

Fonte: Irga