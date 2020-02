Reforma da previdência é abordada em reunião com servidores municipais de Formigueiro

Os servidores efetivos de Formigueiro (ativos, inativos e pensionistas) participaram na manhã desta quinta-feira, dia 20, de uma reunião no Salão da Comunidade Evangélica. Durante o encontro, ministrado por Júlio Cesar Fulchini Pause, da DPM Educação, foram abordadas questões relacionadas a reforma da previdência e os impactos na administração pública municipal – Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos municípios.

Na ocasião, os profissionais tiraram dúvidas e esclareceram questões a cerca da reforma, promulgada através da emenda constitucional nº 103/2019, que altera o sistema de previdência social do país e estabelece novas regras para a aposentadoria. Além dos trabalhadores em geral, o pacote de medidas também compreende questões aos servidores públicos.

No período da tarde, todas as repartições públicas da prefeitura atendem no expediente normal, das 13h30min às 17h.