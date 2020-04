Referência Regional em cuidados prolongados, Hospital de São João do Polêsine recebe melhorias

Melhorar o sistema de saúde no município está entre as principais metas do atual governo de São João do Polêsine. E foi neste sentido que o Hospital Dr. Roberto Binatto, instalou novos leitos. As melhorias são fruto da parceria entre Prefeitura e Governo.

Segundo o prefeito, Matione Sonego, a reestruturação do Hospital sempre foi vista como uma das soluções para os problemas de saúde regional. “A ampliação e modernização do Hospital acontecerão, mas enquanto a obra não começa, estamos agindo. A prova disso é a melhoria de leitos para atendimento das necessidades que os cuidados prolongados demandarão, com mais um espaço de qualidade para que os pacientes do nosso Hospital cada vez sejam melhor atendidos”, destaca o prefeito.

“Vamos criar bases para oferecer à população uma saúde de qualidade, porque saúde é meta prioritária da atual gestão”, concluiu o prefeito, destando a assinatura de convênio com o Governo do Estado, para custear as obras e adaptação do Hospital Dr. Roberto Binatto.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine