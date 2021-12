Redução salarial dos vereadores de Formigueiro entrará em votação na próxima semana

A próxima sessão da Câmara de Vereadores do município de Formigueiro, agendada para a segunda-feira, dia 20, às 18h, deverá ser de muito debate. Isso por que irá a votação o Projeto de Lei nº 05/2021 do Poder Legislativo que prevê a redução salarial dos vereadores.

Conforme o projeto, o subsídio mensal de cada vereador atualmente é de R$ 2.621,60 e, se aprovado, passará a R$ 1.400,00. Ao presidente do Legislativo, que tem vencimento de R$ 3.932,41, passará para R$ 2.100,00. Além disso, o projeto prevê desconto do salário do vereador de R$ 350,00 por ausência injustificada na ordem do

dia de sessão ordinária ou extraordinária e R$ 100,00 por ausência injustificada em reunião de comissão. Se aprovado na próxima sessão, o Projeto de Lei passa a vigorar de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028.

O projeto é de autoria da Mesa Diretora, composta pelo presidente Pablo Milani e os demais vereadores Cristiano Cassol, Gustavo Oliveira e Frank Bordignon, todos do MDB.

“Como é de conhecimento de todos, minha maior proposta – e polêmica – durante o pleito eleitoral é de que defenderia na Câmara a redução do próprio subsídio (salário) dos vereadores”, publicou o vereador Pablo em sua rede social acrescentando que o projeto, se aprovado, irá gerar uma economia de cerca R$ 700 mil por mandato aos cofres públicos.