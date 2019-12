Rede Vivo inaugura no sábado em Restinga Sêca

Chegando a mais uma cidade do interior gaúcho, a Rede Vivo Supermercados, que já possui 24 lojas em 16 cidades, vai inaugurar sua primeira filial na Quarta Colônia, em Restinga Sêca.

Com quase 9 mil m² de área construída, sendo 2 mil de área de vendas, 65 vagas de estacionamento e 8 caixas, a nova loja da Rede Vivo traz para a cidade um amplo mix de produtos com tudo que a família procura, entre padaria, açougue, mercearia, higiene, bebidas, limpeza, pets, hortifrúti e mais.

Além de ser uma nova opção de preço baixo, conveniência e qualidade para os restinguenses, com ofertas diárias e promoções, o supermercado também contribuirá com a economia do município, gerando cerca de 35 empregos diretos, em todos os setores da filial.

A filial de Restinga Sêca fica na Rua Francisco Giuliani, 1670, e tem inauguração marcada para o sábado, dia 21 de dezembro, às 8h30, com transmissão da Rádio Integração.

Em comemoração ao início das atividades, na quinta-feira, dia 19, a Rede Vivo trará para a cidade o espetáculo ‘Natal do Sul’, com Analise Severo e Jean Kirchoff, trazendo os clássicos natalinos em ritmo gaúcho. Será às 19h, na Praça Domingos Mostardeiro. Também na quinta-feira, haverá apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro e do Grupo Coreográfico do Cras de Restinga Sêca.

Visita aos vizinhos

Na manhã de sábado, dia 14, a Rede Vivo de Restinga Sêca entregou aos moradores das redondezas um kit de boas vindas com uma sacola retornável da Rede Vivo, contendo um convite especial para a inauguração do supermercado, um pacote de farinha de trigo Maria Inês, e um convite para o espetáculo Natal do Sul. Também foi entregue um mini flyer explicando como fazer para receber as ofertas via WhatsApp.

Fonte: Rede Vivo