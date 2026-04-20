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Rede Municipal de Ensino de São João do Polêsine participou da Parada Pedagógica

Na última quarta-feira, dia 15, foi realizada a Parada Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de São João do Polêsine, momento dedicado à formação continuada dos profissionais da educação.

Na ocasião, professoras e monitoras da Educação Infantil participaram de uma atividade formativa pautada no estudo de caso, possibilitando a análise de situações reais do cotidiano escolar. A proposta favoreceu a reflexão coletiva, a troca de experiências e o aprimoramento das práticas pedagógicas, contribuindo para um atendimento cada vez mais qualificado às crianças.

Conforme a Secretaria da Educação de São João do Polêsine, a formação continuada é um instrumento essencial para o fortalecimento do trabalho educativo, promovendo o desenvolvimento profissional e a construção de estratégias mais eficazes no contexto da Educação Infantil.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine

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