Rede Municipal de Ensino de Ivorá recebe playgrounds

A Prefeitura de Ivorá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está promovendo a renovação dos espaços de lazer nas duas escolas municipais: Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti e Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, com a instalação de novos playgrounds.

A iniciativa visa proporcionar ambientes seguros e modernos para o desenvolvimento motor e social das crianças, garantindo que cada escola conte com equipamentos adequados à faixa etária dos alunos. Os espaços contam com uma variedade de brinquedos, como escorregadores, balanços e tobogãs, estimulando a criatividade e a interação entre os estudantes.

Conforme a Prefeitura de Ivorá, mais do que diversão, os playgrounds desempenham um papel essencial no aprendizado infantil. O contato com brinquedos que desafiam a coordenação e o equilíbrio ajuda a fortalecer habilidades cognitivas e emocionais, tornando a experiência escolar ainda mais enriquecedora. Além disso, os novos equipamentos substituem estruturas antigas e desgastadas, ampliando a segurança das crianças.

Para a secretária municipal de Educação, Iracema Simonetti Zorzi, os playgrounds para escolas não são apenas um local para as crianças se divertirem durante o intervalo. “Ele é um ambiente crucial para o desenvolvimento integral dos alunos. A instalação de um playground para escolas que seja seguro, acessível e estimulante é um passo significativo para fomentar o crescimento saudável, o que reflete no ambiente escolar como um todo. Investimos em torno de R$ 138.293,52. Além das pracinhas, as escolas receberam diversos jogos e materiais didáticos e pedagógicos que auxiliarão no processo de ensino-aprendizagem.

Fonte: Prefeitura de Ivorá