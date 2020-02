Rede Municipal de Ensino de Agudo conta com mais dois educandários

O ano letivo em Agudo iniciará na segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Como novidades, a Rede Municipal de Ensino passa a contar com mais dois educandários.

Desde o inicio do ano, o Governo do Estado passou a mantença da Escola Luiz Germano Poetter ao Município de Agudo. Na segunda-feira, dia 17, a partir das 9h30min, acontece a solenidade de Municipalização do educandário.

A escola manterá como diretora Simone Hoppe e terá como supervisora Sonia Fischer. Serão atendidas turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Na tarde de segunda-feira, a partir das 14h30min, acontece a inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro II criada por Decreto Municipal em 19 de novembro de 2019. Em 2018, a Prefeitura de Agudo adquiriu o imóvel que foi de propriedade da Sociedade Escolar Centenário. A compra aconteceu através de um leilão, no valor de R$ 550 mil. Desde então, o prédio se tornou uma extensão da Escola de Educação Infantil Paraíso da Criança.

Neste ano, começam a ser ofertadas turmas da Educação Infantil ao 5º ano. O educandário tem como diretora Rosineide Dalla Corte da Silva e Magda Cheiran Pereira.

Fonte: Prefeitura de Agudo