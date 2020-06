Rede de Proteção ao Suicídio de Paraíso do Sul recebe Rede de Apoio de Agudo para tratar sobre o tema

Na quarta-feira, dia 3 de junho, aconteceu uma reunião da Rede de Proteção ao Suicídio de Paraíso do Sul com a Rede de Apoio do Município de Agudo. O objetivo do encontro foi à troca de informações, ideias e orientações sobre este assunto.

O suicídio entre jovens no município é uma questão que tem, cada vez mais, chamado a atenção dos integrantes da Rede de Proteção, profissionais da Saúde, Educação e Assistência Social. Afinal, como poderíamos mudar esse cenário? É possível desenvolver algum tipo de trabalho preventivo nesse sentido? Quais seriam as causas e agravantes desse panorama?

Pensando nas variadas problemáticas envolvidas nessa conjuntura a Rede buscou integrar ações com outras redes da região na busca por ações que surtam efeito, pois os últimos acontecimentos preocupam a todos.

