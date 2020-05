Rede de Farmácias São João implementa Sistema de Compliance

Alinhada as diretrizes de órgãos regulamentadores e as melhores práticas de governança corporativa, a Rede de Farmácias São João implementou, na segunda-feira, dia 25 de maio, seu Comitê de Compliance.

A área de Compliance zela para que a organização cumpra com as leis e normas pertinentes ao seu setor de atuação e, ao mesmo tempo, esteja em sintonia com a missão, a visão e os princípios que edificam sua identidade organizacional. Compliance significa “estar em conformidade” com as políticas da empresa, com seu Código de Ética e com as Normas Anticorrupção. Assim, busca-se alcançar as metas e objetivos com transparência, lealdade e respeito às leis e as pessoas, aspectos elementares para a perpetuidade do negócio.

As diretrizes estabelecidas no Código de Ética e na Política Anticorrupção foram estabelecidas a partir da Carta de Princípios da empresa, das boas práticas de governança corporativa e das normas nacionais anticorrupção. Com isso, reforça a responsabilidade social de toda a organização.

As práticas de Compliance repudiam qualquer ato de desrespeito às normas nacionais que regulamentam o setor de atuação, bem como atos e práticas que possam ferir os valores da organização.

Segundo André Menegazzo, Gerente Executivo de Compliance e Auditoria da Rede: “A empresa é guiada por uma missão e uma visão. A missão busca sempre refletir as razões e a essência da empresa. A visão é um objetivo mais tangível, sendo onde a empresa pretende chegar. O Compliance é um programa de conformidade, que busca alinhar o comportamento e a conduta de todos os envolvidos na cadeia produtiva, tanto colaboradores quanto fornecedores e prestadores de serviços, às normas do direito brasileiro e aos princípios da empresa. Assim, busca-se prevenir atos em desconformidade e, na mesma medida, alcançar os objetivos com ética e responsabilidade social”.

A rede de Farmácias São João conta com mais de 12 mil colaboradores e mais de 700 lojas. Pelo 5º ano consecutivo, a Rede recebe a honraria de marca mais lembrada do segmento no Rio Grande do Sul, o prêmio Top Of Mind. Também é a empresa que mais emite notas fiscais eletrônicas no segmento varejista do RS, sendo cerca de 6 milhões de notas todo o mês, conforme demonstra a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Farmácias São João