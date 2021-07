Rede de Farmácias São João é uma das cinco maiores marcas do Estado

Qual é o segredo para se tornar uma marca reconhecida, preferida e lembrada? Coragem, fé, esperança e muito, muito trabalho é a receita de sucesso do fundador e Presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Kappaun Brair.

Ano após ano, a Rede está mais uma vez entre as maiores marcas do Rio Grande do Sul. A São João segue sendo lembrada pela população gaúcha. O reconhecimento veio através do Prêmio Top Of Mind 2021, pesquisa que é pioneira no Brasil, feita pela Revista Amanhã por 31 anos ininterruptos e divulgada na noite de terça-feira, dia 27.

“Esse é um momento de celebrar essa grande conquista, pois não é uma tarefa tão simples estar entre as cinco marcas mais lembradas em todos os segmentos pela população gaúcha, junto a empresas que estão na terceira, quarta geração”, ressalta Pedro Henrique Kappaun Brair.

Aos 20 anos de idade, o jovem com espírito empreendedor, iniciou sua jornada em 1979, em Campo Novo/RS. Conheceu, como todos aqueles que se aventuram em empreender, seja com recursos para investimento ou não, que essa é uma tarefa árduae desafiadora.

Ousado, trabalhador e persistente, o fundador atentava às necessidades de seus clientes, envolvido com seu propósito de vida: cuidar da saúde das pessoas. Aliado a colaboradores que, segundo ele, compartilham dos mesmos princípios, motivação, dedicação e persistência, a Rede atualmente é a 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e maior do Sul do país (RS, SC e PR).

Já são 14 mil colaboradores e mais de 800 unidades em operação, 100 novas lojas foram inauguradas nos últimos 12 meses, acrescendo 2 mil empregos, com constante investimento em aperfeiçoamento profissional.

A pandemia do coronavírus impactou diretamente em todas as comunidades onde a empresa está inserida e esta, sem mensurar esforços, doou cerca de 750 toneladas de alimentos em uma iniciativa para minimizar os efeitos na população, bem como 2 milhões de reais através de projetos sociais para iniciativas de fomento à saúde, cultura e segurança para inúmeros municípios do Sul do país. Neste momento, as farmácias assumiram um papel importante como estabelecimento de saúde. Pedro Brair explica que preços, prazos e produtos não são virtudes e, sim, um dever da empresa. “Investimos permanentemente em tecnologia e qualificação profissional. Podemos contribuir ainda mais com o sistema de saúde do país. Neste último ano, inauguramos mais de 300 salas de serviços clínicos farmacêuticos”, explica.

Com grandes investimentos nas unidades comerciais, além do amplo mix já disponível de produtos, a marca caminha para tornar-se, cada vez mais, um Hub de Saúde, consolidando a prestação de serviços farmacêuticos e exames laboratoriais rápidos.

“Esse reconhecimento é um orgulho e mostra que estamos no caminho certo! Agradecemos aos colaboradores, fornecedores, amigos e clientes que acreditam e confiam na nossa marca. Nossa empresa realmente tem um propósito muito forte de servir, está na nossa essência fazer a diferença, oferecer algo que encante as pessoas”, finaliza o Presidente.

Pesquisa Top Of Mind

A pesquisa que confirma a forte atuação da marca São João foi feita entre os dias 29 de março e 19 abril de 2021. Consolidado como uma espécie de Oscar das marcas mais lembradas no estado, a pesquisa é pioneira no país, sendo realizada de maneira ininterrupta desde 1991, pela Revista Amanhã. O levantamento capta a lembrança espontânea dos gaúchos em um universo de entrevistados que espelha a população, de acordo com variáveis de sexo, classe social e idade apuradas pelo IBGE. As entrevistas também são distribuídas entre consumidores das sete mesorregiões do estado. A pesquisa completa está no site: amanha.com.br .

Fonte: Farmácias São João