Rede de esgoto é instalada próximo da Estação Rodoviária de Faxinal do Soturno

Teve início na última quarta-feira, dia 1º de dezembro, a construção de uma nova rede de esgoto na esquina das ruas Duque de Caxias e Uruguai, próximo à Estação Rodoviária, em Faxinal do Soturno.

O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e deve ser concluído nos próximos dias. De acordo com o titular da pasta, Clóvis Benetti, somando as duas ruas, são colocados cerca de 150 tubos com 30 centímetros de diâmetro.

O objetivo da ação é melhorar as condições de saneamento no local. Além disso, com as redes de esgoto prontas, a pavimentação com calçamento será facilitada.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno