Rede de Apoio à Escola de Silveira Martins reforça integração para enfrentar vulnerabilidades e evasão escolar

Na manhã da última segunda-feira, dia 4, representantes de diferentes áreas do Poder Público de Silveira Martins participaram de uma reunião da Rede de Apoio à Escola (RAE), com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta em apoio às instituições de ensino e aos estudantes.

O encontro reuniu equipes diretivas das escolas, além de profissionais da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar e Secretaria de Educação. A proposta central foi alinhar fluxos de trabalho, aprimorar a comunicação entre os setores e garantir respostas mais ágeis e eficazes às demandas que surgem no ambiente escolar.

Entre os principais encaminhamentos, ficou definido como prioridade o acompanhamento de estudantes em situação de vulnerabilidade social, reconhecendo que fatores externos à escola impactam diretamente no desempenho e permanência dos alunos. Também ganhou destaque a necessidade de ampliar o apoio à saúde mental, tema que tem se tornado cada vez mais urgente no contexto educacional.

Outro ponto importante discutido foi o enfrentamento da evasão escolar, com estratégias que envolvem tanto a identificação precoce dos casos quanto o trabalho articulado com as famílias. Além disso, a rede reforçou os protocolos de encaminhamento para situações de violência, garantindo que os casos sejam tratados com rapidez e responsabilidade.

A reunião também destacou a importância de fortalecer o vínculo entre escola, família e rede de proteção. Essa integração é vista como essencial para criar um ambiente mais seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento dos estudantes. A atuação da RAE evidencia que os desafios da educação não podem ser enfrentados de forma isolada. Quando diferentes áreas trabalham juntas, o cuidado com os alunos se torna mais completo — e as chances de transformação social aumentam de forma significativa.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins