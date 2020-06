Rede de água na Linha Travessão, em Paraíso do Sul, foi finalizada

A equipe do setor de águas da Secretaria de Obras de Paraíso do Sul finalizou mais uma rede de água no interior do município, localizada na Linha Travessão. Foi instalada uma caixa d’água de 10 mil litros, que beneficiará moradores das localidades de Travessão, Vila Paraíso e Linha Neri. Posteriormente será instalada a segunda parte desta obra e os moradores da Linha Patrícia, onde ainda não havia rede de água, serão beneficiados.

Melhores condições e qualidade da água no município seguem sendo uma das prioridades do governo, e a equipe da Secretaria segue se empenhando e buscando realizar as melhorias necessárias dentro do que é possível no momento.

A Prefeitura de Paraíso do Sul segue pedindo a colaboração para que sigam economizando água e agradece a compreensão de todos.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul