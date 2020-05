Rede de água na Linha Campestre, em Paraíso do Sul, tem 2ª etapa concluída

A equipe da Secretaria de Obras de Paraíso do Sul segue trabalhando para a conclusão da rede de água localizada na Linha Campestre.

Nas últimas semanas foi concluída a segunda etapa da instalação da rede. Ao término da terceira etapa um grande número de famílias será beneficiada com água de qualidade, vinda de fonte natural. A rede terá 4.800 metros e beneficiará ainda, moradores das localidades de Mangueirinha e Travessa Altermann.

A Prefeitura segue buscando melhorias no abastecimento de água do município e pede a colaboração da comunidade no cuidado com o uso da água.

A Secretaria de Obras também vem realizando a vistoria nas estradas municipais, buscando atender a necessidade de todas as localidades, dentro das possibilidades da Secretaria.

Nas últimas semanas foram patroladas as estradas das Localidades de Tabebuia, Cerraria Scheidt, Linha Patrimônio e Vila Paraíso.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul