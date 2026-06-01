Rede de Água Arthur Dickow é inaugurada em Agudo

O último sábado (30) foi motivo de grande alegria e celebração para a comunidade do Rincão do Pinhal, interior de Agudo. Após décadas de espera, os moradores comemoraram a inauguração da Rede de Água Arthur Dickow, uma conquista que garante água de qualidade chegando diretamente às torneiras de cerca de 40 famílias da localidade.

A obra, considerada um marco para a comunidade, contou com aproximadamente 2 quilômetros de extensão e recebeu investimento de cerca de 250 mil reais. Desse total, 100 mil reais foram viabilizados através de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hamm, articulada pelo então vereador Auro Kirinus. O restante dos recursos contou com a participação da Administração Municipal, através de recursos próprios e vinculados à Defesa Civil.

A solenidade de inauguração reuniu moradores, lideranças e autoridades locais, marcando a concretização de uma demanda histórica da comunidade. Durante o evento, foi destacado o trabalho conjunto entre poder público, comunidade e parceiros para tornar o projeto realidade. Um reconhecimento especial foi destinado ao senhor Mauro Poetter, que cedeu a área para a perfuração do poço e instalação da caixa d’água, contribuição fundamental para a execução da rede.

O presidente da Associação dos Tomadores de Água da Rede Arthur Dickow, Douglas Klusener, agradeceu a todos que contribuíram para a concretização da obra e ressaltou a importância do abastecimento para as famílias beneficiadas. Segundo ele, a conquista representa o fim de uma luta de muitos anos enfrentada pelas famílias da comunidade. “Eu estava quase desacreditado. Moro aqui a vida inteira e há mais de 15 anos estou nessa luta pela água. Era a mesma novela todo verão, especialmente com as estiagens cada vez mais frequentes. Hoje só temos a agradecer a todos que se empenharam para tornar esse sonho realidade. Agora é aproveitar de forma consciente esse recurso tão importante para todos nós, que é a água”, destacou.

O secretário municipal de Agricultura, Fernando Dickow, destacou que investimentos em abastecimento de água representam mais qualidade de vida para os moradores e melhores condições para o desenvolvimento das propriedades rurais. “Uma conquista como essa só acontece quando há união de esforços. Quero agradecer à comunidade, à associação, aos parceiros que contribuíram com a iniciativa e, especialmente, às equipes da Secretaria de Agricultura e da Prefeitura que trabalharam para transformar esse sonho em realidade. Hoje entregamos mais do que uma rede de água, entregamos qualidade de vida e segurança para as famílias do interior”, ressaltou.

Já o prefeito Luís Henrique Kittel enfatizou que a obra simboliza o compromisso da Administração Municipal com o fortalecimento das comunidades do interior. “Levar água para as famílias é levar dignidade, saúde e qualidade de vida. Esta rede vai além de uma obra de infraestrutura, ela simboliza a união de esforços em favor das pessoas e o compromisso de seguir investindo no desenvolvimento das nossas comunidades rurais”, destacou o prefeito.

Depois de anos de reivindicações e trabalho conjunto entre comunidade e poder público, a água finalmente chegou às torneiras das famílias do Rincão do Pinhal, transformando uma antiga necessidade em uma conquista que ficará marcada na história da localidade. A nova rede passa a fazer parte da rotina das famílias beneficiadas, garantindo um abastecimento mais estável e trazendo mais conforto para quem vive e trabalha na comunidade.

Fonte: Prefeitura de Agudo