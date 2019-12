Recital Natalino é atração de hoje no 11º Natal em Canto de Restinga Sêca

Restinga Sêca vive as comemorações do 11° Natal em Canto, promovido pelo Município de Restinga Sêca e com o apoio da Sicredi.

Nesta terça-feira, dia 17, a programação conta com Recital Natalino da Escola Municipal de Música, Curso Santanense de Música, e K Som Escola de Música, a partir das 20h na Igreja São Paulo. Na quarta-feira, dia 18, o recital será na capela São Miguel, em São Miguel Novo.

Também para o dia 18, está programada a Cantata Natalina, com apresentação de corais de Agudo, Faxinal do Soturno, Ivorá e Restinga Sêca a partir das 20h na Igreja Evangélica Luterana.

Nos dia 19, 20, 22 e 23, as festividades serão na Praça Domingos Mostardeiro. Na quinta-feira, dia 19, as atrações serão o Natal do Sul com Analise Severo e Jean Kirchoff, e as apresentações da Orquestra Jovem do Recanto Maestro e do Grupo Coreográfico do Cras, a partir das 19h. No dia 20, acontece o 14ª Natal Iluminado da Quarta Colônia”, promovido pela Nova Palma Energia, por meio da Fundação Ângelo Bozzetto, às 20h. Dia 22 terá Mostra Cultural com apresentações artísticas de música e dança, às 18h. E no dia 23, encerrando as festividades, terá show com Jairo Lambari Fernandes, às 20h.