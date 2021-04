Recanto Maestro sedia o 1º Encontro do Cultivo de Oliveiras

Está agendado para ocorrer no próximo dia 22 de abril, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, o 1º Encontro do Cultivo de Oliveiras. Evento ocorre no Hotel Recanto Business Center, às 14h, seguindo todos os protocolos de prevenção ao Coronavírus.

O encontro tem entrada gratuita, quando são convidados a participar os produtores que tem interesse no cultivo, nesta que é uma cultura promissora para a região. Os interessados devem confirmar presença até a próxima sexta-feira, dia 16, pelo telefone/Whatsapp (51) 99924.1127, pois as vagas são limitadas.

Com a programação iniciando no hotel, os produtores também irão participar de atividades junto aos pomares de oliveiras do Recanto Maestro.