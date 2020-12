Realizados os pagamentos do Edital Multicultural para os projetos selecionados de Nova Palma

Na última semana foram concluídos, pelo Município de Nova Palma, os pagamentos dos 25 projetos selecionados no Edital Prêmio Multicultural Nova Palma, lançado em virtude do recebimento de recurso do Ministério do Turismo através da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, cujo intuito é auxiliar financeiramente artistas e trabalhadores da área da Cultura prejudicados com a pandemia de coronavírus.

Nas áreas de Artesanato, Artes Plásticas, Literatura, Memória e Patrimônio, Culturas Populares, Dança e Música, os proponentes dos projetos têm agora até o final do mês de fevereiro para procederem com a execução dos mesmos, os quais serão divulgados pelo Departamento de Cultura e Turismo do Município à medida que forem sendo realizados – sendo quase todos, em virtude das restrições de segurança decorrentes da pandemia, projetos em formato digital, que ficarão posteriormente à disposição para visualização do público em plataformas abertas e gratuitas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma