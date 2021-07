Realizado o sorteio do mês de julho do Nota Fiscal Gaúcha

Realizada nesta quinta-feira, dia 29, o sorteio do mês de julho do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Da região, há ganhadores dos municípios de Agudo, Dona Francisca, Nova Palma e Restinga Sêca.

Os sorteados do mês serão informados através do e-mail de cadastro, SMS, telefonema ou pelo cadastro do site Nota Fiscal Gaúcha. Os contemplados terão um prazo de até 90 dias para o resgate dos valores. Para participar dos sorteios, o consumidor precisa ser inscrito no NFG e solicitar CPF na nota fiscal na hora da compra. Com isso, a participação nos sorteios mensais é automática.

Através do programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro, as entidades sociais (que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal) por eles indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha.

Clique AQUI e confira a relação completa dos sorteados do mês.