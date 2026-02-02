Realizado o segundo encontro da 3ª edição da Oficina de Férias de Nova Palma

Na manhã da última quarta-feira, dia 28, a Secretaria Municipal de Educação realizou o segundo encontro da 3ª edição da Oficina de Férias de Nova Palma, ação que integra a programação da 17ª edição da Colônia de Férias do município.

As atividades foram conduzidas pelas professoras Sibelli Lago Piovesan e Daiani Lurdes Facco, com o apoio da coordenadora geral de Educação, Daiane Fagan.

O encontro reuniu crianças com idades entre 4 a 6 anos, que participaram de uma programação diversificada, incluindo a elaboração de um bolo de chocolate e a realização de brincadeiras recreativas, como “Acorda o Seu Leão”, “Bruxa Cola”, “Bola ao Alto”, “Ovo Choco” e “Dança das Cadeiras”.

O próximo encontro da Oficina de Férias está previsto para esta quarta-feira, dia 4.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma