Realizado o repovoamento com alevinos no Rio Soturno, em Nova Palma

Na última terça-feira, dia 30, a equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Palma realizou o repovoamento com alevinos no Rio Soturno, em Nova Palma.

Foram entregues às águas 250 lambaris, 250 jundiás, 250 carpas prateadas e 250 húngaras espelhadas em três pontos do Rio Soturno: Usina Cafundó, na Salete, Usina Nova Palma, no Bom Retiro e no Balneário Municipal Atílio Aléssio.

No balneário, a alevinagem contou com a participação de autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, além da comunidade escolar da rede pública municipal.

O autor da lei de repovoamento anual de alevinos nos rios do município foi o vereador Paulo Antônio Uliana e, conforme a lei, o repovoamento acontecerá nos próximos anos no dia 12 de outubro, com a participação das crianças das escolas municipais.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma