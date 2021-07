Realizado o recolhimento de roupas da Campanha do Agasalho de São João do Polêsine

Na tarde deste sábado, dia 3, foi realizada o recolhimento das doações da Campanha do Agasalho de 2021 de São João do Polêsine.

Motociclistas e apoiadores circularam pelas ruas da cidade arrecadando as doações deixadas em frente das residências. Todas as peças de roupas serão destinadas para as famílias carentes do município.

A Campanha do Agasalho é uma promoção da Prefeitura de São João do Polêsine, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, em parceria com o Grupo de Trilheiros No Limite.

ENTREGA

Inicia nesta quarta-feira, dia 7, a entrega das doações da Campanha do Agasalho.

Seguindo as orientações em relação às medidas de combate ao Coronavírus, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) esta organizando a distribuição das peças de roupas. Os interessados em receber os agasalhos devem entrar em contato com o Cras pelos telefones (55) 3269.1252 ou 996668081, ou ainda pelo Facebook para realizar o agendamento do dia e horário que irão retirar as doações.

A entrega ocorrerá de forma individualizada, com uma pessoa da família, e será realizada na sede do Cras. Para a entrega é necessário apresentar documento de identificação e sacolas para acondicionar as roupas.