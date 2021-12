Realizado o 1º Seminário de Planejamento Estratégico do Geoparque Quarta Colônia

Na segunda-feira, dia 6, aconteceu o 1º Seminário de Planejamento Estratégico do Geoparque Quarta Colônia. O evento ocorreu na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, com a presença de membros do comitê gestor e membros natos e associados das comissões de Turismo e Meio Ambiente, Negócios e Renda e de Educação, Cultura e Comunicação.

Na abertura, o prefeito faxinalense Clovis Alberto Montagner, atual presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), falou da importância da participação e comprometimento de todos para o sucesso do projeto, tendo em vista que, após o envio do dossiê, a Unesco irá visitar a região e a população precisa ter conhecimento e estar engajada com o Geoparque.

Em seguida, o professor Adriano Figueiró, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), fez a apresentação do dossiê. Segundo ele, o Geoparque Quarta Colônia é um projeto de desenvolvimento territorial único no Estado, com grande investimento intelectual por parte da UFSM, com o objetivo de aumentar a economia, melhorar a qualidade de vida e conservar a memória e a identidade das pessoas que vivem nesta região.

Na programação, também foi apresentada a estrutura de gestão e governança do Geoparque Quarta Colônia, leitura e aprovação do regimento interno e foram discutidas as demandas e metas de cada comissão, já prevendo a continuidade das ações no próximo ano.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno