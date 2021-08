Realizada reunião entre 13ª Região Tradicionalista e a Regional da Seapdr

Na quinta-feira, dia 26 de agosto, a supervisora regional de Santa Maria da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – Seapdr, Gisane Lanes de Almeida, e o coordenador regional, Celso Carvalho, estiveram em reunião com o coordenador da 13ª Região Tradicionalista, Luiz Marcos Pozzobon Júnior.

O objetivo do encontro foi estreitar ainda mais a parceria entre as entidades e buscar o apoio da 13ª RT na divulgação das informações de interesse dos gaúchos que participam do movimento tradicionalista.

Conforme Gisane, foi entregue oficialmente uma cópia da instrução normativa que irá entrar em vigor em outubro e que se refere às normas de realização dos eventos com aglomeração de animais, como rodeios, desfiles e cavalgadas. “Nos colocamos à disposição para atender as necessidades que aparecerem, inclusive capacitações e reuniões”, afirma.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr