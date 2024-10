Realizada no final de semana a Pré-Romaria de Medianeira na Forania Quarta Colônia

No último domingo, dia 29, a imagem de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças saiu do Santuário Basílica Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria, com destino a visitação na Forania Quarta Colônia, no município de Faxinal do Soturno, na Paróquia São Roque.

A missa na Igreja Matriz São Roque foi presidida pelo Reitor e Pároco do Santuário Basílica Nossa Senhora Medianeira, o padre Cristiano Quatrin, e a ocasião também contou com a presença de padres, diáconos e paroquianos dos municípios de Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Nova Palma, Ivorá, Silveira Martins e Santa Maria. O clima religioso era de alegria e fervor, com famílias compartilhando momentos de oração e reflexão.

Com o tema “Salve Rainha, Esperança Nossa”, a 81ª Romaria Estadual da Medianeira está prevista para acontecer entre os dias 8 a 10 de novembro, na Basílica da Medianeira, em Santa Maria. As já conhecidas Pré-Romarias começaram pela primeira vez no ano passado, com a Mãe Medianeira levada para visitar as Foranias da Arquidiocese de Santa Maria.

Com informações da Arquidiocese de Santa Maria