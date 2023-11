Realizada formatura da 1ª Turma de Capoeira de Dona Francisca

No dia 11 de novembro, ocorreu a formatura da 1ª Turma de Capoeira do município de Dona Francisca. A atividade é desenvolvida no município desde abril, quando o projeto foi ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), e ministrado pelo Mestre Fly.

Na cerimônia, mais de 25 crianças foram graduadas com as trocas de cores das faixas. Estiveram presentes no ato capoeiristas de diversas parte do país como: Santa Catarina e São Paulo, além de autoridades municipais.

Após a solenidade, foi realizada uma confraternização com lanche preparado pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca