Realizada confraternização entre os produtores de leite de Agudo e Paraíso do Sul

A Emater, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, realizaram no último dia 27 de novembro, em Paraíso do Sul, um Dia de Campo entre os produtores de leite dos grupos Pró-Leite de Agudo e Gutte Milch de Paraíso do Sul. Na ocasião ocorreu uma confraternização e almoço, que contou com o apoio da Cooperativa Agrícola Mista Agudo Ltda. (Cooperagudo).

A experiência foi de muita troca de informações e experiências entre professores, técnicos, alunos e produtores. Esses encontros tem como objetivo também, unir e facilitar a comunicação entre os produtores, que por meio da troca de experiências, podem constantemente buscar melhorias na produtividade e êxito na produção.

Durante o evento, a Administração Municipal e Emater agradeceram aos professores Pamela Otto e Júlio Viegas, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ao chefe da Inspetoria Veterinária, Emerson Cassol, ao consultor da Select Sires, José Maria Bicalho Neto, a Cooperagudo, ao casal anfitrião, Cátia e Gilmar Lüdtke pelo acolhimento e a todos os presentes.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul