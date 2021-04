Realizada capacitação sobre protocolos de higienização nas escolas de Paraíso do Sul

No dia 15 de abril foi realizada uma capacitação sobre protocolos de higienização com prevenção a Covid-19 nas escolas, para os diretores e serventes da rede municipal de Paraíso do Sul. A parceria se deu entre a Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação.

Na ocasião foram abordados temas e normativas vigentes da área, ministrados pela enfermeira e secretária da Saúde, Juliane Machado; e temas inerentes à higienização e manuseio com a área alimentícia, ministrados pelas nutricionistas do quadro municipal, Graziane de Franceschi e Priscila Mello.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul