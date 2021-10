Realizada a última reunião para a 15ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre

O Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região promoveu uma reunião entre os vereadores da região na noite desta quinta-feira, dia 21, na Câmara de Vereadores de São João do Polêsine. O foco do encontro foi definir o cronograma da 15ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre, que acontecerá no Plenarinho da Assembleia Legislativa, nos dias 9,10 e 11 de novembro.

Durante a reunião ficou definido que no primeiro dia da marcha haverá uma palestra sobre a importância dos consórcios para o desenvolvimento regional e a união entre os Poderes Executivos e Legislativos. No ato de abertura, as autoridades presentes também poderão fazer um pronunciamento oficial.

Os compromissos do segundo dia ficam por conta de uma palestra motivacional organizada pelo Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (Igam) e, em seguida, ocorre o início da explanação das demandas aos secretários estaduais.

No último dia do evento, além da continuação da apresentação das demandas, serão feitas homenagens e entrega de certificados aos vereadores presentes durante cerimônia de encerramento.

Segundo o vereador Mauro França da Costa, presidente da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca e também atual presidente do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, a marcha é uma forma de buscar atender as necessidades da região e, pensando nisso, ele, juntamente com outros vereadores, estiveram em Porto Alegre nesta semana já fazendo algumas visitas aos parlamentares: “Fomos até a Capital para falar com os secretários estaduais e também visitar alguns deputados já fazendo o convite para a marcha. Comparecemos ao gabinete do governador Eduardo Leite, no qual o chefe de gabinete sinalizou positivamente para uma provável presença do governador na marcha”, conta Mauro.

Na cerimônia, além de cada município apresentar suas demandas municipais, serão manifestadas pautas regionais como a duplicação da RSC-287 e construção de uma praça de pedágio.

Integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região os municípios de Agudo, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.

A Rádio Integração estará acompanhando os três dias da 15ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre.