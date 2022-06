Realizada a soltura de alevinos em rios de Nova Palma

No mês de maio, o município de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, executou a ação de soltura de alevinos nos rios existentes nas localidades de Caemborá, Salete e Comércio. A atividade de soltura de Jundiás foi realizada pela equipe de servidores da secretaria: secretário Eliardo Cargnin, Fiscal de Meio Ambiente Betania Uliana Barbieri e Agente Administrativo Clauciane Garlet Stefanello.

Os alevinos foram adquiridos com recursos do município e o objetivo da alevinagem é repovoar as espécies de peixes que foram perdidas no período em que houve o desequilíbrio ambiental nos rios em 2021.

Esta ação está regulamentada pela Lei Municipal nº 1.888 de 3 de novembro de 2021, por meio da qual a Prefeitura de Nova Palma fica comprometida a fazer a repovoação anual de alevinos nos rios existentes no município. O Projeto de Lei de repovoamento de alevinos foi idealizado pelo vereador Paulo Uliana.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma