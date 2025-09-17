Realizada a formatura do Curso de Cuidados Básicos ao Idoso em Faxinal do Soturno

No último sábado, dia 13, foi realizada a Formatura do curso de Cuidados Básicos ao Idoso, ofertado pelo Município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Senac Santa Maria.

Estiveram presentes, o prefeito Lourenço Domingos Moro, o secretário Municipal de Assistência Social, Antonio Marcos Martins Santos, a chefe de Departamento Natiele Bottega Zorzi, a diretora do Senac Santa Maria, Valeska Berman, o responsável pelas soluções corporativas Anderson Ribas, e a professora Taciane Santos.

O curso abordou conteúdos essenciais, voltados ao cuidado humanizado, à promoção da saúde, prevenção de doenças, cuidados de higiene e conforto, administração de medicamentos, alimentação saudável, mobilidade segura, prevenção de quedas e primeiros socorros, além da importância da escuta e da comunicação no cuidado diário.

O prefeito Lourenço e o secretário Martins parabenizaram a todas, pelo empenho ao longo do curso, e destacaram a importância dessa capacitação, que prepara as participantes para uma atividade tão nobre, que é a de cuidar dos idosos.

A professora Taciane Santos ressaltou a dedicação das alunas, ressaltando a troca de experiências durante os encontros, que contribuiu para a construção de um aprendizado coletivo. “A cada encontro, percebi o quanto evoluíram em conhecimento técnico, postura profissional e, principalmente, em sensibilidade para lidar com os idosos. Hoje, posso afirmar com muito orgulho que essas futuras cuidadoras adquiriram grande capacidade para exercer a profissão com competência, responsabilidade e carinho, estando preparadas para oferecer um cuidado que vai além do técnico: um cuidado com respeito, atenção e dignidade ao idoso”, afirmou.

No total, 16 faxinalenses concluíram o curso de Cuidados Básicos ao Idoso. As aulas iniciaram no mês de julho, com encontros semanais, totalizando 60 horas.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno