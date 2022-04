Realizada a formação continuada do programa “Estamos Juntos” em Faxinal do Soturno

Nesta segunda-feira, dia 4, foi realizada no Auditório Municipal Vicente Pallotti, a formação continuada humanizada do Programa “Estamos Juntos”, com a participação do professor Michael Fragomeni Penna.

A atividade, uma parceria da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto com a Fundação Antonio Meneghetti (FAM), possui o objetivo de realizar ações para contribuir no desenvolvimento humano de gestores, professores e alunos.

O programa busca dar atenção às pessoas que fazem parte do processo educativo, valorizando o ser humano e contribuindo para seu bem-estar e, por consequência, com os demais.

De acordo com a Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, Marluze Basso, a ação busca criar ambientes que possibilitem o diálogo, a construção de relações de confiança e o significado do valor do ofício de ser professor. Durante a atividade foram promovidas dinâmicas, onde os professores puderam expressar suas ideias, angústias e participar de discussões.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno