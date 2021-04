Realizada a entrega técnica de uma roçadeira para a Patrulha Agrícola de Dona Francisca

No dia 7 de abril, aconteceu a entrega técnica de uma roçadeira hidráulica articulada, que irá compor o maquinário da Patrulha Agrícola do município de Dona Francisca.

A entrega foi realizada pela empresa Manjato Tratores Ltda., através de seu representante José, e recebida pelo secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Leandro Rampelotto. O implemento foi adquirido através do Pregão Eletrônico sob o Contrato de repasse do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa e Caixa Econômica Federal.

Foi realizado um teste rápido do maquinário onde o mesmo foi aprovado. O secretário da pasta salientou que este implemento agrícola veio para suprir as necessidades do município em manter a limpeza das estradas, garantindo uma maior visibilidade dos trechos, melhores condições e comodidade aos usuários das estradas do interior.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca