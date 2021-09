Realizada a entrega de doações das campanhas sociais em Agudo

Na semana passada, a primeira-dama de Agudo, Tanusa Dumke, realizou a entrega de fraldas e roupas de bebês ao Grupo de Mulheres Mãos do Bem.

As fraldas entregues são da campanha Vacinação Solidária e de doação de empresa parceira, e as roupinhas de bebês da Campanha do Agasalho deste ano. Além destas doações, foram entregues também roupas de bebê confeccionadas pela senhora Enilda Teixeira.

O grupo Mãos do Bem tem seu trabalho direcionado a confecção de roupas de bebês em tricô, com a finalidade de serem entregues a famílias de recém nascidos em vulnerabilidade social.

Fonte: Prefeitura de Agudo