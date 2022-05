Realizada a entrega de doações da Campanha do Agasalho de Agudo

Na última sexta-feira, dia 27, a primeira-dama de Agudo, Tanusa Dumke, realizou a entrega de materiais arrecadados na Campanha do Agasalho e de doações da Receita Federal para escolas do interior do município e do Bairro Caiçara.

Centenas de itens de frio foram destinadas aos educandários para que sejam distribuídos a famílias e alunos em vulnerabilidade social. No total, mais de 5 mil peças já foram destinadas para aqueles que mais precisam. “Mais uma vez temos uma campanha do agasalho de sucesso e grande mobilização da comunidade”, disse Tanusa.

As doações de agasalhos ainda são recebidas, basta entrar em contato com a Prefeitura de Agudo para buscar ou podem ser entregues diretamente no “Brechó Solidário”, localizado ao lado da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fonte: Prefeitura de Agudo