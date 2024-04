Realizada a aula inaugural do Programa Aprendiz Cooperativo da Camnpal

A Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) promoveu na última segunda-feira, dia 1º, no auditório do Super Camnpal, em Nova Palma, a aula inaugural da 1ª turma do Programa Aprendiz Cooperativo – Assistente Comercial da Camnpal. O programa conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS).

A turma é formada por 28 jovens e será desenvolvida pela Cooperativa de Trabalho Educacional Coperconcórdia Ltda. (Cooperconcórdia) de Santa Rosa. Em 10 anos, a Camnpal teve sete turmas de Aprendiz Administrativo, três turmas de Jovem Aprendiz do Campo e 257 jovens formados. A novidade neste ano é a mudança da modalidade do programa, que agora passa a ser Assistente Comercial.

A gerente de Recursos Humanos, Claudete Garlet, explica a mudança: “Optamos pela alteração na modalidade, pois os setores de varejo são bem impactantes na formação da imagem da Camnpal na mente do consumidor e da comunidade em geral. Nesse sentido, investimos num curso que visa capacitar jovens na área de vendas e negociações comerciais, desenvolvendo técnicas de atendimento ao cliente, prospecção de clientes, comunicação e marketing digital, dentre outras habilidades essenciais para atuar nesse segmento. Esses jovens terão oportunidade de aliar a teoria com a prática nos próprios setores da Camnpal, tendo um primeiro contato com o ambiente corporativo e tendo nessa formação um diferencial para suas futuras carreiras profissionais.”

Na oportunidade, Claudete e o vice-presidente da Cooperconcórdia, Tiago Morori, repassaram informações básicas sobre o programa. Também estiveram presentes a direção, colaboradores da Camnpal e familiares dos jovens.

Fonte: Camnpal