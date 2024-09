Realizada a 2ª edição do Grupo Reflexivos de Homens em Faxinal do Soturno

No último dia 30 de agosto, foi realizado no Auditório Municipal Vicente Pallotti, em Faxinal do Soturno, o encontro de encerramento da segunda edição do projeto “Grupo Reflexivo de Homens: Conscientizar para Mudar”. Os seis encontros aconteceram de forma presencial, no período de 18 a 30 de agosto, com duração de aproximadamente 1h30min e a participação de 10 integrantes.

O Grupo Reflexivo é um projeto em parceria do Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura de Faxinal do Soturno, sendo uma das estratégias voltadas à proteção das mulheres e combate à violência de gênero.

Os trabalhos foram conduzidos pela profissional de psicologia Carine Michelon de Oliveira e pelo assistente social Rafael Almeida, técnicos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social municipal (Creas), que durante os encontros abordaram diversos temas, como os papéis de gêneros e seu impacto nas relações afetivas, os tipos de violências praticadas contra as mulheres, Lei Maria da Penha e saúde emocional.

De acordo com os profissionais que conduziram o grupo, os participantes, em um primeiro momento, consideram a ação como uma punição, porém, no decorrer das atividades percebem a importância dos encontros e acabam saindo com novos e melhores olhares sobre a questão da violência de gênero.