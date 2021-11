Realizada a 1ª edição do Cineminha do Cras de Faxinal do Soturno

Cerca de 10 crianças participaram da 1ª edição do Cineminha do Cras – Centro de Referência em Assistência Social. A atividade aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 25 de novembro, nas dependências do Cras.

Durante a atividade foi exibido o filme “Divertida Mente”, do gênero animação, que aborda a temática das emoções de forma simples e didática.

Conforme a psicóloga Rafaela Marchesan, responsável pela atividade, após o término do filme foi realizada uma roda de conversa com as crianças. “Cumpriu bem com o propósito, percebi que eles compreenderam a mensagem do filme, além de terem se divertido bastante” avalia. Ainda segundo Rafaela, o retorno foi positivo por parte dos pequenos e também de algumas mães e há interesse em promover novas edições do Cineminha.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno