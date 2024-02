Raquel Melo assume a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Agudo

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Agudo tem nova responsável pela pasta a partir deste 1º de fevereiro de 2024. A professora e assistente social Raquel Melo (foto) assumirá o cargo, sucedendo a gestão da secretária, Maria Rosangela Ribeiro Roubuste.

A nova secretária é graduada em Serviço Social pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID / SP (1994) com licenciatura em Serviço Social pela FATEC/SP (1998), e possui pós-graduação em Gestão Organizacional de Terceiro Setor pela Universidade Mackenzie/SP (2003) e pós-graduação em dança pela PUC/RS (2015). Raquel ainda tem licenciatura em Pedagogia pela UFSM/RS (2015) e é mestranda em Patrimônio Cultural pela UFSM.

A nova secretária possui experiência de mais de 25 anos na área de Serviço Social, na área hospitalar e em projetos sociais, com participação em Congressos, Conferências em Encontros de Assistente Sociais no Brasil e na Alemanha. Desde 2021, trabalhou na Prefeitura de Agudo, passando também pela coordenação do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Bairro Caiçara e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) trabalhou como assistente social, onde foi coautora do livro Mulheres – compartilhando vivências em período de pandemia, lançado em 2022.

O Governo Municipal expressa o agradecimento à Secretária Maria Rosangela pelo trabalho realizado ao longo dos últimos anos e deseja sucesso para a Raquel em sua nova função.

Fonte: Prefeitura de Agudo