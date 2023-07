Ranolfo Vieira Júnior é empossado como vice-presidente e diretor de Operações do BRDE

O ex-governador Ranolfo Vieira Júnior tomou posse, nesta quinta-feira (dia 6/07), como vice-presidente e diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O evento contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite, que destacou o quanto o banco atua alinhado às diretrizes do planejamento estratégico para o Rio Grande do Sul. “O BRDE tem sido um aliado do desenvolvimento gaúcho. É um banco saudável, com resultados positivos e que atua nas mais diversas frentes”, salientou Leite.

O governador mencionou também que “o BRDE foi muito importante em momentos delicados”, numa referência ao programa Juro Zero RS na retomada da economia no pós-pandemia, assim como auxiliando produtores rurais e cooperativas durante a recente estiagem. Leite fez questão de ressaltar a relação de confiança com o ex-governador. “Trata-se de uma confiança conquistada por conta de toda uma jornada de 36 anos de dedicação ao serviço público, sempre de uma maneira ponderada e com zelo”, acrescentou.

Na sua manifestação, Ranolfo retribuiu os agradecimentos pela confiança do governador, fez referência à trajetória de 62 anos do BRDE atuando nos três estados do Sul e evidenciou o alcance da instituição. “Estamos presentes em 1.216 municípios, o que equivale a 96% dos municípios da região Sul, o que mostra a presença marcante do banco, que tem um ativo total que alcançou R$ 19 bilhões”, mencionou ele.

Ao citar o volume de R$ 2,1 bilhões em novos investimentos alcançados no primeiro semestre deste ano, Ranolfo mencionou que esse desempenho demonstra a importância do BRDE para o para o estado e para a região Sul e do país. “É com esse espírito que quero contribuir para que o banco se torne uma realidade cada vez mais presente no nosso desenvolvimento”, afirmou. O vice-presidente também salientou o compromisso do banco como instituição signatária da Agenda 2030, citando que 80% das operações de crédito contratadas em 2022 estavam alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Estratégias regionais

O presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing, destacou o trabalho que vem sendo realizado em torno do projeto Visão Regional 2040 a partir de uma demanda do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). “Pela primeira vez, vamos unificar nossas estratégias de desenvolvimento, com as agências do BRDE e as instituições de fomento dos três estados atuando juntos unidos em torno daquilo que os nossos governos buscam de melhoria da qualidade de vida da nossa gente”, projetou Kleinübing. Ele igualmente saudou a posse de Ranolfo como vice-presidente do banco e lembrou que “vai contar com a experiência do ex-governador para seguir nesse trabalho integrado.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, igualmente se manifestou saudando a posse de Ranolfo na diretoria do BRDE. O evento contou com as presenças também do vice-governador, Gabriel Souza e do deputado Lucas Redecker (representando a Câmara dos Deputados). Demais

Quem é

Delegado aposentado da Polícia Civil, Ranolfo Vieira Júnior tem 36 anos de atuação no serviço público. Graduado em Direito, foi chefe da Polícia Civil gaúcha e presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Eleito para o Governo do Estado em 2018, ocupou o cargo de vice-governador, além de assumir a Secretaria de Segurança. Sob sua liderança, o Estado atingiu sucessivos recordes anuais na redução de crimes. Com a renúncia de Eduardo Leite, tornou- se governador do Rio Grande do Sul em 2022.