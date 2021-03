Rádio Integração presenteia Fundação Antonio Meneghetti

A direção da Rádio Integração FM 98.5 presenteou a Fundação Antonio Meneghetti (FAM) com cópias da primeira entrevista concedida pelo professor Antonio Meneghetti à Rádio Integração e que foi publicada no Jornal Integração Regional em março de 2001 (veja abaixo).

A entrega do quadro ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 16, data que marca os 20 anos da entrevista concedida pelo professor Meneghetti ao diretor da Rádio Integração, Wilson Carlos Cirolini, e a jornalista Luciana Gelatti. Na reportagem a manchete: “Recanto Maestro, um lugar destinado a busca do desenvolvimento humanista”.

O diretor Wilson contou que a entrevista foi intermediada por Valserina Bulegon Gassen, na época prefeita de São João do Polêsine, a qual teve uma repercussão muito grande, com muitas manifestações de ouvintes e leitores de toda a região por explanar um pouco mais sobre o Recanto Maestro e o projeto do professor, naquela época não tão conhecido. “Considero um momento especial para nós porque foi a primeira entrevista que ele concedeu para a Rádio e Jornal Integração”, afirmou Wilson.

Receberam a homenagem, realizada durante o quadro de entrevistas especiais do programa Olho Vivo, os integrantes da Fundação Antonio Meneghetti (FAM) Any Rothmann, Bruno Fleck, Arthur Lopes e Patricia Michelotti. “É bonito que a manchete é o que hoje ainda preservamos tanto. O DNA da Fundação Antonio Meneghetti e Antonio Meneghetti Faculdade é, de fato, o desenvolvimento integral de cada um. Nosso escopo e desafio diário é exatamente este, provocar que você se desenvolva, provocar que você cresça, que você seja” destacou Any agradecendo o presente e destacando o papel da Rádio Integração: “Agradeço à Rádio Integração por também fazer parte constantemente desta história. Agradeço a vocês que são muito provocadores de crescimento para nós.”