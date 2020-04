Quiosque da Praça Florinaldo Rohde, em Paraíso do Sul, terá nova direção

A Prefeitura de Paraíso do Sul anunciou nesta quinta-feira, dia 23, que o quiosque da Praça Florinaldo Rohde terá nova direção. A licitação para explorar e reabrir o espaço foi vencida por Glaci Hoppe.

Para reativar o espaço público de convivência, a equipe da Secretaria Municipal de Obras realiza a construção de mesas com bancos nos arredores do quiosque e suportes, onde foram instaladas as lixeiras de madeira. A secretaria também está renovando a pintura do local, parte interna e externa.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul