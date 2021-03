Questões do Horto Municipal de Nova Palma foram debatidas em reunião

Foi realizada no dia 15 de março, nas dependências da Biblioteca Municipal, uma reunião com a equipe responsável pelo Horto Municipal de Nova Palma: servidoras Clauciane Stefanello, Márcia Somavilla e Marciani da Rocha, contando também com a presença da agrônoma da Emater, Sandra Denardin da Silva e do secretário municipal de Agricultura, Eliardo Cargnin.



Na ocasião foram discutidas as atividades previstas para os próximos meses, como a produção de flores para embelezamento da cidade, sendo que elas deverão estar presentes no trevo de entrada do município, na Praça Pe. João Zanella, nas escolas, na praça e na Avenida do Caemborá, e no Cemitério Municipal.

O serviço de plantio e cuidados segue a cargo do servidor do Horto Municipal, Vanderlei de Melo.

A segunda pauta da reunião foi realizar um cronograma de produção de horti para suprir a oferta na alimentação escolar, a qual vai contar primeiramente com a produção de alface, repolho, moranga e tempero verde, sendo que estes itens deverão ser produzidos quando o retorno às aulas presenciais vier a acontecer.

Foi ainda realizado um estudo para fazer uma composteira no Horto Municipal, para ajudar na adubação dos canteiros.

Semeadura de flores

No dia 16 de março foi realizada uma atividade de semeadura de flores no Horto Municipal de Nova Palma. Após a reunião de escolha das variedades a serem plantadas por parte da equipe responsável, chegou o momento de iniciar a produção de mudas para posteriormente elas embelezarem o município.

Na atividade, contou-se com a colaboração da agrônoma da Emater, Sandra Denardin da Silva, que dá todo o suporte técnico aos projetos realizados no local, as servidoras municipais, Márcia Somavilla e Marciani Faccin da Rocha, e o funcionário do Horto Municipal Vanderlei de Melo, responsável por todo o cuidado de produção, planta e rega das flores na cidade.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma