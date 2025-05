Quem ensina? Quem educa? Cada um com sua parte

Um dos maiores problemas da educação nos últimos anos é a falta de responsabilidade dos pais ou responsáveis pelos alunos. Muitos deixaram de fazer sua parte e jogaram toda a responsabilidade para a escola, como se fosse só dela o dever de educar. Mas o primeiro lugar onde a criança aprende é em casa, com a família.

A escola tem o papel de ensinar, ou seja, passar os conteúdos, como matemática, português, ciências, história, entre outros. Já educar é algo maior. Educar é ajudar a criança a formar o caráter, aprender a respeitar os outros, ter responsabilidade e desenvolver valores. Isso começa dentro de casa.

Claro que os professores também ajudam nesse processo. Mas a base da educação, aquela que molda a cabeça e o comportamento da criança, vem do que ela vive em casa com a família.

Quando essa base está fraca, o aprendizado na escola também fica prejudicado. Muitos alunos têm dificuldades não porque a escola não ensina, mas porque em casa não têm acompanhamento, exemplo e orientação. Há pais que nem sabem o que o filho faz na escola, não ensinam o básico, como jogar o lixo na lixeira, respeitar o colega, cuidar do que é público. E quando a criança apresenta algum problema, a culpa quase sempre cai sobre a escola. Os pais se afastam da responsabilidade.

A verdade é que a criança é, muitas vezes, um espelho do ambiente onde vive. E chegamos ao ponto de as escolas precisarem, de certa forma, ensinar também as famílias. Isso é um grande desafio, porque mudar uma forma de pensar que já está firme na cabeça das pessoas não é fácil. Depende muito da vontade de cada um.

Enfim, o que mais se vê nas escolas é a falta de responsabilidade dos pais. É preciso uma metanoia, uma mudança verdadeira de pensamento e atitude. E o mais importante: nossa região tem lugares e pessoas que podem ajudar nesse processo.

Professor Solon, professor de Matemática da rede estadual do Rio Grande do Sul, coordenador de projetos educacionais em Faxinal do Soturno e doutorando em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Franciscana (UFN). Contato: (55) 99663-0576.