Quatro, dos cinco presos em Restinga Sêca, já estão em liberdade em menos de 24 horas da prisão

A Justiça concedeu neste domingo, dia 12, a liberdade para quatro, dos cinco suspeitos de tráfico de entorpecentes e porte de arma de calibre restrito que foram presos pela polícia em Restinga Sêca.

A prisão ocorreu por volta das 22h deste sábado, dia 11, no Bairro Pelizário, quando a Brigada Militar recebeu denúncias de que um grupo estaria realizando diversos disparos de arma de fogo. De imediato, a guarnição de serviço foi até o local indicado e visualizou os suspeitos, momento em que foi realizada a abordagem. Na ação policial foi localizada na residência de um dos acusados uma espingarda calibre 36, uma pistola 9mm, munições, entorpecentes, celulares e dinheiro. Foram presos em flagrante quatro homens, sendo um deles de 16 anos, e uma mulher, suspeitos de envolvimento com tráfico de entorpecentes e por porte de arma de fogo de calibre restrito. As partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

Neste domingo, menos de 24 horas do fato, a advogada dos acusados, Carlas Verediane Cezar Alves, ingressou na Justiça com um pedido de revogação da prisão, o que foi aceito. O adolescente, que é morador de Sobradinho, foi apreendido e, posteriormente, retornou para seu município em razão de ser menor de idade. Os outros dois restinguenses, um preso com a arma calibre 36 e o outro com cigarro de maconha, foram soltos, bem como a mulher que estava de posse de certa quantia em dinheiro. Já o quinto acusado, que é morador de Sobradinho e acompanhava o menor de idade em Restinga Sêca, ficou preso e responderá pelo crime de posse de arma de fogo e tráfico de drogas.

“Foi aceito o pedido de revogação da prisão deles e que, se não fosse aceito, eu iria impetrar com um Habeas Corpus. Essas são medidas cautelares diversas da prisão por conta dos réus serem primários, não apresentarem antecedentes, nem apresentarem perigo para a sociedade e nem instrução processual. Por conta disso foi concedida a liberdade”, detalhou a advogada Carlas.