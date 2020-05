Quase 2 mil inscritos no concurso da Prefeitura de Dona Francisca

A Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Dona Francisca divulgaram nesta segunda-feira, dia 25, os editais com as listas preliminares de inscritos nos concursos públicos destinado ao provimento de vagas legais e formação de cadastro reserva do quadro geral dos servidores do município, com a execução técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda.

Quase 2 mil inscrições foram realizadas no concurso da Prefeitura. Destas, cerca de 1.490 foram deferidas e cerca de 500 indeferidas (confira a lista completa clicando AQUI). Os cargos mais procurados são os de Tesoureiro com 301 inscrições, seguido de Auxiliar Administrativo com 210 inscritos.

No concurso da Câmara é ofertada apenas uma vaga para o cargo de servente. Foram recebidas 32 inscrições, sendo 20 deferidas e 12 indeferidas. (confira a lista completa clicando AQUI)

Os candidatos interessados em interpor recursos referentes à homologação das inscrições poderão fazê-lo no período de 26 a 28 de maio de 2020, através do Formulário Eletrônico de Recursos disponibilizado no site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br.

Não há data definida para a realização dos concursos.

Número de inscrições deferidas para caga cargo

Agente comunitário de saúde Coahb – Recanto – 13

Agente comunitário de saúde Corsan – Linha Grande – 10

Agente Comunitário de Saúde – Linha Ávila – Sanga Funda – 8

Agente de Combate às Endemias – 20

Assistente Social – 43

Atendente de Consultório Dentário – 13

Auxiliar Administrativo – 210

Enfermeiro – 130

Farmacêutico – 90

Fonoaudiólogo – 15

Médico – 54

Monitor de Menores – 61

Motorista – 141

Nutricionista – 92

Odontólogo – 60

Operador de Máquinas – 16

Operário I –07

Pedreiro – 11

Psicólogo – 86

Serviços Gerais – 73

Terapeuta Ocupacional – 33

Tesoureiro – 301