Quarta Colônia: Projeto Expressando Arte terá 8ª edição online

O Projeto Expressando Arte, um dos mais importantes programas culturais do Estado, nesse primeiro semestre do ano de 2021 será realizado de forma virtual.

Desenvolvido pela Fundação Ângelo Bozzetto, de Faxinal de Soturno, o projeto já atendeu cerca de 8 mil pessoas, entre crianças e adolescentes, da Quarta Colônia e região.

Em anos anteriores também disponibilizou oficinas presenciais nos municípios de Restinga Sêca, Silveira Martins, Dona Francisca e Faxinal do Soturno.

O Expressando Arte tem financiamento do Sistema Pró- Cultura LIC RS e também conta com o patrocínio da Nova Palma Energia.

Em 2021, as restrições sociais impelidas pelo novo coronavírus levaram os organizadores a optar pela realização das atividades de forma virtual.

Através do canal no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCV4rJZsf3L117R1FXSACO1w/videos qualquer internauta interessado poderá participar das aulas de Ballet Clássico, Jazz, Dança Contemporânea, Técnicas Circenses e Oficina de Percussão, de forma totalmente gratuita.

O projeto artístico também está presente no Instagram: https://www.instagram.com/projeto.expressandoarte/ e Facebook: https://www.facebook.com/projetoexpressandoarte/

De acordo com a produtora cultural, Luciane Vilanova, o momento de adaptação é necessário. Contudo, ressalta que conforme o andamento das questões relacionadas aos protocolos de comportamento social, ainda é possível que na segunda metade do ano ou até mesmo antes, as oficinas presenciais possam ser retomadas de forma gradual.

“Alunos que já participavam das oficinas devem seguir fazendo suas inscrições da maneira habitual. Já os que iniciarem as atividades através da nova plataforma de aprendizado e que tiverem interesse em receber um atendimento mais personalizado para tirar dúvidas em relação às aulas, podem efetivar seu cadastro através do telefone: (55) 3263-3800 da Fundação Ângelo Bozzetto”, explica.

As oficinas online iniciam a partir de 5 de abril (segunda-feira).

Sobre a Fundação Ângelo Bozzetto

A Fundação Ângelo Bozzetto instituída pela Nova Palma Energia é dirigida pela empresaria Mariza Bozzetto. A entidade tem pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, de natureza educacional, assistencial e de proteção ao meio ambiente.

A fundação integra as diferentes linguagens artísticas – artes visuais, teatro, música e dança. Também estimula o esporte, promove o conhecimento, valoriza às tradições, o patrimônio histórico e natural das comunidades gaúchas. Os programas são voltados prioritariamente às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, todos de forma gratuita.

Fonte: Fundação Ângelo Bozzetto